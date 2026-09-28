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Beylikdüzü'nde park yeri kavgasında silah gösteren baba ve oğlu gözaltına alındı

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Beylikdüzü'nde bir sitede park yeri yüzünden çıkan tartışmada 2 kişi gözaltına alındı. Otopark kavgasında bir kişi yaralanırken, silahını gösteren babanın oğluyla birlikte gözaltına alındığı, babanın 'kasten yaralama' suçundan bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Beylikdüzü'nde bir sitede yaşanan park yeri kavgasında 2 kişi gözaltına alındı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir sitede silahlı kavga gerçekleştiği bilgisi üzerine olay yerine gitti.

Ekiplerin yaptığı incelemeye göre, M.E.A. ile E.K.T. arasında site otoparkında park yeri nedeniyle tartışma çıktığı, tartışmada M.E.A'nın yaralandığı, E.K.T'nin babası S.T'nin olay yerine gelerek belindeki silahı gösterdiği ve o sırada kavgayı ayırmaya çalışan Y.Ö'nün silahı aldığı belirlendi.

Olaya karışan şüpheliler S.T. ve oğlu E.K.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerden E.K.T'nin dosyası işlemlerinin ardından adli makamlara ikmalen gönderildi, S.T'nin ise "kasten yaralama" suçundan bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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