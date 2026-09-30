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Beylikdüzü'nde otomobil iş yeri duvarına çarpınca alev çıktı, sürücü yaralandı

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Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde 28 Eylül gece saatlerinde bir otomobil iş yerinin duvarına çarptı ve sürücü yaralandı. Çarpmanın etkisiyle aracın ön kısmından alev çıktı, kazayı gören bir vatandaş sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı; yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Beylikdüzü'nde bir iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yakuplu Mahallesi'nde 28 Eylül gece saatlerinde N.A. (34) idaresindeki 34 MCD 764 plakalı otomobil bir iş yerinin duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın ön kısmından alev çıktı, kazayı gören bir vatandaş sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

N.A. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün bacağında kırık, kafasında kesi ve darp olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın iş yerinin duvarına çarptığı, ön kısmından alevlerin yükseldiği ve bir vatandaşın sürücüyü araçtan çıkardığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA
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