Beylikdüzü'nde otomobilin motosiklete çarpması kamerada
Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde otomobilin motosiklete çarpması sonucu iki kişi hafif yaralandı. Kaza anı bir aracın kamerasında kaydedildi.
Beylikdüzü'nde, üzerinde iki kişi bulunan motosiklete otomobilin çarpması başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Yakuplu Mahallesi'nde iki şeritli yolun sağ şeridinde ilerleyen otomobilin sürücüsü, bir anda sinyal verip sağa yanaşmak isteyince, üzerinde iki kişi bulunan motosiklete çarptı.
Devrilen motosikletteki iki kişi hafif yaralanırken, arkadan gelen motosikletli polis olaya müdahale etti.
Kaza, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde çarpışma ve motosiklet üzerinde bulunan kişilerin yere düşme anları yer alıyor.
Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel