Beylikdüzü'nde Metruk Villada Bulunan Erkek Cesedinin Kimliği Belirlendi

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Gürpınar Mahallesi'ndeki metruk villanın giriş katında iple asılı halde bulunan cesedin Türkmenistan uyruklu Kaan Hudaybergenov'a ait olduğu tespit edildi. Ceset, şüpheli ölüm nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Beylikdüzü'nde iki katlı metruk villanın giriş katındaki odada bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.

Gürpınar Mahallesi Galip Esmer Caddesi'ndeki iki katlı metruk villanın girişindeki odada iple asılı halde bulunan kişinin kimlik tespit çalışması tamamlandı.

Villanın çatı katından manzarayı seyretmek isteyen 3 kişi tarafından bulunan erkek cesedinin Türkmenistan uyruklu Kaan Hudaybergenov'a ait olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hudaybergenov'un ölümünün şüpheli bulunması üzerine, ceset İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
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