Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazası: 48 Yaralı, 1 Ölü
Beylikdüzü'nde metrobüs kazasında yaralı sayısı 48'e yükseldi, 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada toplam 49 kişi etkilendi.
Beylikdüzü'nde metrobüsün yolcu almak üzere durakta bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu yaralananların sayısı 48'e yükseldi.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Haramidere Sanayi Durağı'ndaki kazadan toplam 49 kişi etkilendi.
Kazada 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 11 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.
37 yaralının hastanelerdeki tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel