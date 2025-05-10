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Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazası: 14 Yaralı

Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazası: 14 Yaralı
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Beylikdüzü'nde metrobüs, yolcu almakta olan başka bir metrobüse arkadan çarparak 2'si ağır 14 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Beylikdüzü'nde metrobüsün, yolcu almak üzere durakta bekleyen bir diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse, arkadan gelen bir diğer metrobüs çarptı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Araçlardaki yolcular kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralanan yolculardan bazılarına kaza yerinde müdahale ederken, bazıları ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan metrobüslerde hasar oluştu, kırılan cam parçalarının yere saçıldığı görüldü.

Kaza nedeniyle Haramidere Sanayi Durağı yolcu alımına kapatıldı. Seferler, Söğütlüçeşme istikametinde kontrollü ve çift yönlü yapılıyor.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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