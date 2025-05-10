Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 20 Yaralı

Beylikdüzü'nde durakta yolcu alan metrobüse başka bir metrobüsün arkadan çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Haramidere Sanayi Durağı'nda meydana gelen, Ebru Heper'in (37) hayatını kaybettiği, 2'si ağır 20 kişinin yaralandığı kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarınca kayıt altına alındı.

Kamera kaydında, durakta yolcu alan metrobüse, durağa yanaşan başka bir metrobüsün hızla çarptığı ve bekleyen aracın çarpmanın etkisiyle sürüklendiği görüldü.

Durakta yolcu aldığı için kapısı açık olan araçtaki bazı yolcuların savrularak yola düştüğü, bazılarının da kendiliğinden araçtan indiği görüntülere yansıdı.

Görüntülerde, kazanın etkisiyle metrobüsün altında kalan bir yolcunun, bulunduğu yerden diğer yolcularca çıkarıldığı anlar da yer aldı.

İBB: "Kazayla ilgili idari ve teknik soruşturma başlatıldı"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, kazayla ilgili İBB, İETT ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerince idari ve teknik soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yaralıların durumunun yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, "Kazada yaralanan ve hastaneye sevk edilen vatandaşlarımızdan biri maalesef tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.