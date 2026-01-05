Beylikdüzü Belediye Meclisinde, kreş yapımında menfaat talebine ilişkin soru önergesi

Beylikdüzü Belediye Meclisinde, ilçede kreş yapımı gerekçesiyle menfaat talep edildiği iddialarına ilişkin soru önergesi verildi.

Beylikdüzü Belediyesinin ocak ayı 1. oturumu, Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi'nin başkanlığında yapıldı.

Toplantıda sözlü soru önergesi veren AK Parti'li Meclis Üyesi İzzet Neşet Yafes Bakırcı, basına ve yargı dosyalarına yansıyan iddialarda Beylikdüzü ilçesinde bazı imar ve ruhsat süreçleri kapsamında, özel şirketlerden "kreş yapımı" gerekçesiyle ödeme veya çek talep edildiğinin ileri sürüldüğünü söyledi.

İddiaların kamuoyu nezdinde ciddi soru işaretleri doğurduğunu belirten Bakırcı, "Kamu gücünün, sosyal bir ihtiyaç olan 'kreş' kavramı arkasına gizlenerek menfaat temini aracı haline getirilmiş olabileceği yönündeki iddialar, hem belediyecilik ilkeleri hem de kamu vicdanı açısından son derece ciddi olup, açıklığa kavuşturulması gereken bir husus niteliğindedir." diye konuştu.

Bakırcı, "Beylikdüzü ilçesinde 2014-2019 yılları arasında, özel şirket veya müteahhitlerden kreş yapımı, kreş bağışı veya kreş bedeli adı altında herhangi bir ödeme ya da çek talep edilmiş midir?" sorusunu yönelterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Kiler Holding veya bağlı şirketlerle Beylikdüzü Belediyesi arasında kreş yapımına ilişkin bir bağış protokolü, meclis kararı veya encümen kararı bulunmakta mıdır? Kreş yapımı gerekçesiyle alındığı iddia edilen ödemeler, belediye muhasebe kayıtlarına girmiş midir? Girmiş ise hangi tarihte ve hangi hukuki dayanakla kayda alınmıştır? Söz konusu iddialarda adı geçen belediye yöneticileri veya personel hakkında herhangi bir idari inceleme veya soruşturma başlatılmış mıdır? İlgili dönemde Beylikdüzü ilçesinde yapılan kreşlerin yerleri, yapım bedelleri ve finansman kaynakları nelerdir? Belediyenin bilgisi ve meclis kararı olmaksızın, kreş yapımı gibi sosyal bir ihtiyacın ruhsat veya imar süreçleriyle ilişkilendirilmesi mümkün müdür?"

CHP Grup Başkanvekili Erkan Erdoğan, "İddianame, adı üstünde. Kıymetli hocamızın önergesinin aslında belediyemizle bir durumu yok. Bir iddianame var bununla ilgili, ne olduğu belli değil. Bizim belediyemizin yaptığı kreşlerle alakalı durum ortada. Belediyemiz kime kreş yaptırıyorsa, açılışına da çağırıyor, plaketini de veriyor, kendisine teşekkür ediyor." dedi.

Soru önergesinin başkanlık makamına havalesi oy birliğiyle kabul edildi.