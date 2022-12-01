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Gözü dönen genç, sevgilisini öldürüp intihar etti! O esnada tek cümle sarf etmiş

Güncel Haberler

Beylikdüzü'ndeki bir evde Muhammed Yusuf T., tartıştığı sevgilisi Duygu U.'yu silahla öldürdükten sonra intihar etti. Polis, olay sırasında evde bulunan Muhammed Yusuf T'nin annesi ve ağabeyinin ifadesine başvurdu. Olayı anlatan bir mahalle sakini ise "Çocuk kıza, 'Beni istemiyorsan niye geldin' diyor. Sonra kızı çekip vuruyor o sıra kendisi de vuruluyor" diye konuştu.

Bugün saat 10.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi'nde bulunan bir binanın üçüncü katındaki dairede iddiaya göre, Muhammet Yusuf Tekin, sevgilisi Duygu Unutmaz'ı silahla öldürdükten sonra intihar etti. Komşular üst kattan gelen silah sesi ve bağrışmalar üzerine polise haber verdi.

GENCİN ANNE VE ABİSİNİN İFADESİ ALINDI

Polis ekipleri yaptıkları inceleme sırasında olay yerinde bir adet boş kovan bulurken Muhammet Yusuf Tekin'in anne ve ağabeyi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kız arkadaşını öldürüp intihar etti

"BENİ İSTEMİYORSAN NİYE GELDİN?"

Mahalle sakini ise yaşananları anlatırken, "Çocuk kıza, 'Beni istemiyorsan niye geldin' diyor. Sonra kızı çekip vuruyor o sıra kendisi de vuruluyor" diye konuştu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Beylikdüzü Demokrasi 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Ercan Ercan:

Doğru söylemiş istemiyorsan niye oradasın ? Ama tabi bu öldürmek cinayet için geçerli bir sebep değil... Bu yüzden silah bulundurmak sakıncalı

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