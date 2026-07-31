Haberler

Beylikdüzü'nde evdeki tartışma sırasında arbedede öldü oğlu gözaltına alındı: Dirseğim çaptı

Beylikdüzü'nde evdeki tartışma sırasında arbedede öldü oğlu gözaltına alındı: Dirseğim çaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vehbi DEMİR - Ramazan İŞİKLİ / İSTANBUL, – BEYLİKDÜZÜ’nde evinde oğluyla tartışan Zafer Öztaykutlu çıkan arbede sonrası (55) hayatını kaybetti.

Vehbi DEMİR - Ramazan İŞİKLİ / İSTANBUL, – BEYLİKDÜZÜ'nde evinde oğluyla tartışan Zafer Öztaykutlu çıkan arbede sonrası (55) hayatını kaybetti. Yapılan ilk incelemelerde ölümü 'şüpheli' olarak değerlendirilen Öztaykutlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, oğlu A.Ö. ise (24) gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifadesinde babasına dirseğinin çarptığını öne süren şüpheli tutuklandı.

Olay, 29 Temmuz Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Barış Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 katlı binanın 14'üncü katında bulunan dairede oturan Zafer Öztaykutlu ile oğlu A.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kavga sırasında baba Öztaykutlu yere yığıldı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Zafer Öztaykutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Olay yerinde detaylı inceleme yapan ekipler, Öztaykutlu'nun ölümünü ilk belirlemelere göre şüpheli olarak değerlendirdi. Öztaykutlu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Oğlu A.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

'DİRSEĞİM ÇARPTI'

Şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan A.Ö. ise ifadesi alınmak ve işlemleri tamamlanmak üzere polis merkezine götürüldü. A.Ö.'nün emniyetteki ilk ifadesinde tartışma sırasında babasına sadece direseğinin çarptığını öne sürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.Ö. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu

Kaos büyüdü, Başbakan bölgeye gidip dünyaya seslendi
Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı

Bunlar mı işçiyi temsil edecek? 1 milyon TL maaş alıyor

Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım

Gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan kadın tutuklandı

Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan da kadın
Yunanistan’da Türk mahkumlar cezaevinde isyan çıkarttı cezaevini karıştırdı

O ülkede Türk mahkumlar cezaevine karıştırdı! Ölü ve yaralılar var
Annenin kızına müdahalesi kına gecesine damga vurdu

Kına gecesinde kadraja giren görüntüye bakın: Muhafazakar ailenin...

İspanyol'daki göçmen kaosunun altından bakın hangi ülke çıktı

Avrupa'yı sarsan kaosunun altından bakın hangi ülke çıktı
Türkiye genelinde internet krizi! Dev şirketten açıklama var

Türkiye'nin dev firması çöktü! Milyonlarca kullanıcı etkilendi
Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…

İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…