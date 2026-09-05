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Beylikdüzü'nde Beton Mikseri Yol Çökmesi Sonucu Devrildi: 1 Yaralı

Beylikdüzü'nde Beton Mikseri Yol Çökmesi Sonucu Devrildi: 1 Yaralı
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Beylikdüzü Sahil Mahallesi'nde geri manevra yapan beton mikserinin yolun çökmesiyle şarampole devrilmesi sonucu şoför yaralandı. Olayda sıvı beton çevreye saçılırken, itfaiye ekipleri şoförü araçtan kurtararak hastaneye sevk etti.

Özgür EREN-Ramazan IŞIKLI/İSTANBUL, BEYLİKDÜZÜ'nde geri manevra yapan beton mikseri yolun kısmen çökmesi ile şarampole devrildi. Kazada şoför yaralanırken sıvı beton çevreye saçıldı.

Kaza, Sahil Mahallesi İlke Sokakta 13.30 sıralarında meydana geldi. Sokakta inşaata gelen 34 FYG 066 Plakalı beton mikserinin şoförü geri manevra yaptığı sırada yolun kenarı çöktü . Mikser şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde yaralanan şoförü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Şoför, ambulans ile hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle mikserin içinde bulunan sıvı betonun bir kısmı çevreye saçıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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