AVM'nin terasından sarkan kadın, kendisini tutan kişinin ellerinden kayıp aşağı atladı

Beylikdüzü'nde alışveriş merkezinin terasında bekleyen Kader Yıldız, cep telefonuna baktıktan hemen sonra aşağıya sarktı. Bunu fark eden terastakiler, genç kızı tutmaya çalışsa da metrelerce aşağıya düşmesine engel olamadı. 5 aylık nişanlı olduğu öğrenilen genç kadın hayatını kaybederken o anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Dün saat 18.15 sıralarında Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinin terasında edinilen bilgiye göre Kader Yıldız (25), telefonuna baktıktan hemen sonra terasın korkuluklarına çıktı.

KIYAFETİNDEN YAKALASA DA OLMADI

Çevredekiler Kader Yıldız'ı fark ederek yanına geldi. Kader Yıldız aşağı sarktığı anda, yanına gelen kişi kıyafetinden tutarak kurtarmaya çalıştı. Ancak Kader Yıldız, kıyafetinin çıkması ile birlikte önce aşağıdaki kafeteryanın çatısına sonra da zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5 AYLIK NİŞANLIYMIŞ

Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Kader Yıldız, tedavi altına alındı. Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kader Yıldız'ın 5 aylık nişanlı olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ATLADIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, Kader Yıldız'ın cep telefonuna baktıktan hemen sonra terasa çıktığı ve sarktığı görüldü. Terastakiler ise Kader Yıldız'ı tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.