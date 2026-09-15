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Beylikdüzü'nde 1,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

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Beylikdüzü'nde bir evden 1,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan 3 zanlı yakalandı.

Beylikdüzü'nde bir evden 1,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan 3 zanlı yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 14 Eylül'de ilçedeki bir evden ziynet eşyası çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışma ve takip sonucu, hırsızlığı gerçekleştirdikleri belirlenen Ş.U, G.Ç. ve M.Ç, çaldıkları ziynet eşyalarıyla kaçmaya çalışırken yakalandı.

Şüphelilerden Ş.U'nun 149, G.Ç'nin 48, M.Ç'nin ise 2 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Ele geçirilen 1 milyon 500 bin lira değerindeki ziynet eşyaları sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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