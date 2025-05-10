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Beylikdüzü Metrobüs Kazasında Yaralılar Taburcu Olmaya Başladı

Beylikdüzü Metrobüs Kazasında Yaralılar Taburcu Olmaya Başladı
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İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında yaralanan 54 kişiden 44'ünün hastaneden taburcu olduğunu açıkladı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, yaralıların tedavi süreçleri devam ediyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında yaralanan 54 kişiden 44'ünün hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Gül, paylaşımında, "54 vatandaşımız hastanelere nakledilmiştir. Tedavileri tamamlanan 44 vatandaşımız taburcu edilmiş, 10 vatandaşımızın hastanedeki tedavisi devam etmektedir. Kazanın ardından tüm ekiplerimiz hızla olay yerine intikal etmiş, süreç Valiliğimizin koordinasyonunda yakından takip edilmiştir. Olayla ilgili idari ve adli süreç başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
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