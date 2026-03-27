Beylikdüzü'nde lisenin laboratuvarında deney sırasındaki patlamada 4 öğrenci yaralandı
Beylikdüzü Yaşar Acar Fen Lisesindeki kimya laboratuvarında yapılan bir deney sırasında meydana gelen patlamada 4 öğrenci hafif yaralandı. Olay sonrası polis ve sağlık ekipleri okula sevk edildi.
Beylikdüzü Barış Mahallesi'ndeki lisede, öğrencilerin kimya laboratuvarında gazların tepkimesiyle ilgili deney yaptıkları sırada ufak çaplı patlama oldu.
Deney yapan 4 öğrenci, yüzlerinden ve ellerinden hafif yaralandı.
İhbar üzerine okula polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan öğrencilerden 2'si ayakta tedavi edilirken, 2 öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.