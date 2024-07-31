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Beylikdüzü Belediye Başkanı Hayvanları Koruma Kanunu'na İlişkin Açıklama Yaptı

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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliklere ilişkin açıklama yaparak, can dostlarının yaşam haklarına sahip çıkacaklarını ve koruma çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Çalık, "Biz, sürecin en başında söylediğimiz gibi öldürmekten yana değil, yaşatmaktan yana tavır alacağız. Bu konudaki kararlılığımızı bir kez daha açıklıkla ifade etmek istiyorum. Can dostlarımızın sağlıklı ortamlarda yaşadığı, bakımlarının aksatmadan yapıldığı, her türlü tehlikeden korunduğu, komşularımızın gönül rahatlığıyla sürece katıldığı, paylaşımda bulunduğu, bakım ve ilgilerini gönüllü üstlendiği bir ortamı sağlamak bizlerin görevi" dedi.

Konuyla ilgili belediyeler ve ilgili teknik birimlerden görüş alınmadığını söyleyen Çalık, "Hiçbir altyapı hazırlığı yapılmadan kabul edilen bu teklif hem belediyeleri, hem vatandaşları hem de sokaktaki hayvanları bilinmezliğe sürükledi, zor durumda bıraktı. Biz, sürecin en başında söylediğimiz gibi öldürmekten yana değil, yaşatmaktan yana tavır alacağız. Bu konudaki kararlılığımızı bir kez daha açıklıkla ifade etmek istiyorum. Can dostlarımızın sağlıklı ortamlarda yaşadığı, bakımlarının aksatmadan yapıldığı, her türlü tehlikeden korunduğu, komşularımızın gönül rahatlığıyla sürece katıldığı, paylaşımda bulunduğu, bakım ve ilgilerini gönüllü üstlendiği bir ortamı sağlamak bizlerin görevi" diye konuştu.

"ÇÖZÜMSÜZ DEĞİLİZ, BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ"

Bu kapsamda hayvan barınaklarını genişletme ve iyileştirme çalışmalarına başladıklarını belirten Çalık, "Ayrıca hayata geçirdiğimiz 'YUVAM OLUR MUSUN' web sitemizle de can dostlarımızı güvenli yuvalarına ulaştırmaya devam ediyoruz. Tüm bu kapsamda, kanunda yer alan ötenazi uygulamasına şiddetle karşı çıkıyor, her canlının yaşam hakkına sahip çıkacağımızın altını çizmek istiyorum. Beylikdüzü Belediyesi olarak konunun uzlaşı içerisinde çözülmesi adına, tüm hayvansever komşularımızın görüşü, önerisi bizim için çok kıymetli. Can dostlarımızı korumaya nasıl özen gösteriyorsak bölgesel bazda gelen saldırı şikayetlerini de birlikte çözüme kavuşturmamız gerektiğine inanıyorum. Çözümsüz değiliz, birlikte güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Murat Çalık Beylikdüzü Hayvan Hakları Politika Güncel Haberler

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