Beykoz Üniversitesi - FICAC - TİDER iş birliğinde 'Yeşil Diplomasi Forumu' gerçekleştirildi

BEYKOZ Üniversitesi, Dünya Konsoloslar Federasyonu (FICAC) ve Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) iş birliğinde düzenlenen etkinlik, gençlerin küresel sorunlara yönelik farkındalığını artırmayı ve çözüm süreçlerine katılımlarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

'Yeşil Diplomasi Forumu', diplomasi, sivil toplum ve sürdürülebilirlik başlıklarında düzenlenen programlarla gençlere güncel küresel konular hakkında bilgi edinme fırsatı sundu. Beykoz Üniversitesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, diplomasi ve sürdürülebilirlik alanlarında uzmanlarla bir araya geldi.

Açılış konuşmalarını TİDER Genel Müdürü Nil Tibukoğlu, FICAC Onursal Başkanı Dr. Mehmet Aykut Eken ve Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay yaptı. Etkinlikte, üç kurumun iş birliğiyle sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda sürdürülebilirlik, gönüllülük, iklim krizi, gıda israfı ve toplumsal dayanışma gibi başlıklarda bilgilendirici oturumlar düzenlendi.

FICAC PERSPEKTİFİ: GENÇLİK, İKLİM POLİTİKALARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

FICAC tarafından düzenlenen ilk oturum olan 'Sürdürülebilirlik ve Diplomasi' panelinin moderatörlüğünü Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Oksitosin Tıp ve Sanat Platformu Kurucusu Prof. Dr. Elif Vatanoğlu Lutz yaptı. Panelde FICAC Başkanı ve Selanik Filipinler Fahri Konsolosu Nikolaos Margaropoulos, modern diplomaside sürdürülebilirlik yaklaşımına değindi. Eski Macaristan–İspanya Büyükelçisi Ender Arat, diplomasi kültürünün gençler için önemini aktardı.

FICAC Başkan Yardımcısı ve Bangladeş Şili Fahri Konsolosu Asif Chowdhury, gençlerin sürdürülebilirlik süreçlerindeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul Konsolosluk Dekanı ve Hırvatistan Başkonsolosu Dr. Ivana Zerec, diplomaside toplumsal cinsiyet eşitliği başlığını ele aldı. FICAC Yönetim Kurulu Üyesi Gönül Oray Eken ise konsoloslukların iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik çalışmalarındaki katkılarına dair bilgi verdi. Oturumda öğrencilere sürdürülebilirlik, uluslararası ilişkiler, iklim politikaları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında genel bir çerçeve sunuldu.

GÖNÜLLÜLÜK, SOSYAL DÖNÜŞÜM VE GENÇLERİN ROLÜ

"Sivil Toplumda Gönüllülük ve Gençlik Katılımı – Gıda Bankacılığı ve Yeşil Diplomasi" başlıklı ikinci oturum, TİDER Proje Müdürü Melike Çorlak moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Panelde TİDER Genel Müdürü Nil Tibukoğlu, TİDER Saha Sorumlusu Eren Can Cihan ve Afet Platformu Proje Danışmanı Ali Orçun Güner; gönüllülüğün toplumsal katkı süreçlerindeki yeri, gıda bankacılığının israfı azaltmaya yönelik etkileri ve gençlerin bu alanlarda üstlenebileceği sorumluluklara ilişkin örnekler paylaştı. Oturumda ayrıca gençlerin sivil toplumdaki katılımının demokrasi ve toplumsal dayanışma açısından önemine dikkat çekildi.

AB YEŞİL MUTABAKATI VE TÜRKİYE'NİN UYUM STRATEJİSİ: GENÇLERİN VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ

Günün son oturumu olan 'AB Yeşil Mutabakatı ve Türkiye'nin Uyum Stratejisi' paneli Beykoz Üniversitesi tarafından düzenlendi. Akademisyenler ve uzmanlar, Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat çerçevesini, Türkiye'nin uyum politikalarını ve gençlerin bu dönüşüm sürecindeki rollerini ele aldı. Panelde iklim kriziyle mücadele kapsamında yürütülen küresel politikalar ve üniversitelerin bu alandaki çalışmaları değerlendirildi. Beykoz Üniversitesi, öğrencilerin sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk alanlarında farkındalık kazanmasına yönelik etkinliklere devam edeceğini bildirdi. Üniversite, diplomasi, sivil toplum, iklim politikaları ve sürdürülebilir kalkınma alanlarına ilişkin çalışmalarını öğrencilerin katılımıyla sürdürmeyi planlıyor.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK SORUNLARININ BAŞINDA ÇEVRE GELİYOR'

Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay yaptığı konuşmada, "Beykoz Üniversitesi ile birlikte iki değerli partnerimiz var. Bunlardan biri FICAC Dünya Fahri Konsoloslar Birliği, diğeri ise gıda bankacılığı ve israfın engellenmesi konusunda önemli çalışmaları olan Temel İhtiyaç Derneği'dir (TİDER). Her iki kurumun da çok değerli fonksiyonları bulunuyor. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bu projeyi, gençlerin üniversite ortamında daha net hissedebilmesi için hayata geçirmek istedik. Amacımız, gönüllülük temelinde birkaç önemli konuyu gençlerin gündemine taşımaktı. Bunlardan biri de adından anlaşılacağı üzere 'yeşil diplomasi'. Bugün dünyanın en büyük sorunlarının başında çevre geliyor. Bu sadece uzak geleceği değil, çok yakın geleceği etkileyen kritik bir mesele. Çevre sorunlarını tetikleyen en önemli başlıklardan biri de kıtlık. Bunların hepsi iklim değişikliğiyle bağlantılı. Bu konular gündemde hep arka planda kalsa da aslında en önemli nokta burası" dedi.

Prof. Dr. Küntay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu nedenle yeşil diplomasi yaklaşımıyla hem gıdanın doğru kullanılması, israfın önlenmesi hem de çevrenin korunması konularında farkındalık oluşturmak istiyoruz. Tüm bunları yaparken de diplomasinin en önemli unsurlarından biri olarak ülkelerle doğru iş birliklerinin yürütülmesi gerekiyor. Biz de gençleri bu doğrultuda yetiştirerek, hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar, onları 'yeşil birer diplomat' perspektifiyle geleceğe hazırlamayı amaçlıyoruz. Umarım bu programdan yüksek verim alırız. İki partnerimize de teşekkür ediyoruz. Tekrar vurgulamak isterim ki, hem iç hem dış politika başlıkları içinde çevre meselesi en kritik noktada yer alıyor. Enflasyondan yaşam maliyetine kadar pek çok sorunun temelinde çevre kaynaklı problemler bulunuyor. Susuzluk bunun en belirgin örneklerinden biri. Bu nedenle ülkelerin diplomasiyi öne çıkararak bu meseleye ortak şekilde çözüm üretmesi şart. Açık konuşmak gerekirse, bizim de dahil olduğumuz belli jenerasyonlar bu konuda biraz geç kaldı. Bu yüzden en büyük hedefimiz, bugün lisede ve üniversitede olan gençlere çevrenin en kritik konu olduğunu öğretmek ve onları bu doğrultuda hazırlamak."

'YEŞİL DİPLOMASİYLE, AÇLIK VE SUSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

FICAC Onursal Başkanı Dr. Mehmet Aykut Eken de, "Biliyorsunuz ki her şey diplomasiyle başlar. Bir 'merhaba' demek bile diplomatik kuralların bir parçasıdır. Bu yıl yeşil diplomasi kavramını ortaya koyduk. Yeşil diplomasiyle, dünyadaki açlık ve susuzluğun önlenmesi için ne tür tedbirler alınabileceği üzerine çalışacağız. İlk forumu İstanbul'da yaptık. Bundan sonra bu forumu dünyadaki diğer üniversitelerle de sürdürmek istiyoruz. FICAC olarak birçok ülkede üniversitelerle anlaşmalar imzaladık. Amacımız, bu forumun o üniversitelerde de yaygınlaşmasını ve dünya genelinde gelişmesini sağlamak" ifadelerini kullandı.

'HEP BİRLİKTE DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

TİDER Genel Müdürü Nil Tibukoğlu ise, "Bu yıl ilki yapılıyor ve bizim için çok kıymetli. Temel İhtiyaç Derneği olarak gıdanın sürdürülebilirliği ve gıda bankacılığı üzerine çalışıyoruz. Yeşil Diplomasi Programı kapsamında şehirlerin sürdürülebilirliği, gıdanın sürdürülebilirliği, kadın-erkek eşitliği gibi konular ele alınacak. Ayrıca gönüllülük ve özellikle gençler için gönüllülüğün ne kadar önemli bir alan olduğu konuşulacak. Afetlerde gönüllülüğün rolü ve neler yapılabileceği de gündemimizde olacak. Hedefimiz bu farkındalığın ve öğrenmenin uzun soluklu olması. Öğrencilerimizin yalnızca bilgi edinmesini değil, bu bilgileri hayata geçirmesini istiyoruz. Bugün ilki gerçekleştiriliyor; umarım ikincisinde, üçüncüsünde ve ilerleyen yıllardaki tüm buluşmalarda birlikte olma şansımız olur. Temel İhtiyaç Derneği olarak özellikle gençleri kapsayan farkındalık çalışmalarının artması gerektiğini düşünüyorum. Gençlerimizden çok memnunum; onları güzel bir geleceğin beklediğine inanıyorum. Hep birlikte daha iyi bir gelecek için çalışıyoruz" diye konuştu.