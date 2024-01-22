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Beykoz Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi AFAD Akreditasyon Sınavını Başarıyla Tamamladı

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Beykoz Üniversitesi Doğal Afetlerde Arama Kurtarma Ekibi (BÜDAK), AFAD tarafından gerçekleştirilen akreditasyon sınavını başarıyla tamamladığını duyurdu. Ekip, Hafif Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon Sınavı'nda başarılı olarak olası doğal afetlere müdahale edebilecek.

Beykoz Üniversitesi Doğal Afetlerde Arama Kurtarma Ekibi (BÜDAK), AFAD tarafından gerçekleştirilen akreditasyon sınavını başarıyla tamamladığını duyurdu. BÜDAK Ekip Lideri M. Hayri Yorgancı, "Ekibimiz AFAD Akreditasyon Sınavı'nı başarıyla tamamlayan ilk vakıf üniversitesi oldu" dedi.

Doğal afetlerle mücadele amacıyla Beykoz Üniversitesi Arama Kurtarma Kulübü öğrencileri tarafından 2018 yılında kurulan Beykoz Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi (BÜDAK), Bursa AFAD'ın gerçekleştirdiği Hafif Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon Sınavı'na girdi. Beykoz Üniversitesi, AFAD Anadolu Yakası Birlik Müdürlüğü eğitim alanında uygulamalı olarak gerçekleştirilen sınava 29 kişilik ekibi ile katıldı. Tüm gün süren sınavda ekip; deprem esnasında görev dağılımı, enkazda araç-gereç kullanımı, koordine olma, yerleşim alanları belirleme gibi konularda becerilerini sergiledi. Sınavda başarı göstererek akredite olmaya hak kazanan BÜDAK ekibi olası doğal afetlere müdahale edebilecek.

BÜDAK, AFAD Akreditasyon sınavının uygulamalı bölümünde, Bursa'dan gelen 4 kişilik AFAD heyeti gözetiminde AFAD Anadolu Yakası Birlik Müdürlüğü'ne ait eğitim alanında ilk olarak BOO (Base of Operation/ Bölge Operasyon Ofisi) merkezi kurulumunu gerçekleştirdi. Sonrasında alanın yakınında bulunan enkaz bölgesinde deprem senaryosu uygulandı. Ekip üyeleri senaryo kapsamında yaptığı çalışmalar neticesinde enkaz altında kalan yaralı bir afetzedeye ulaşarak kısa süre içerisinde tahliye edilmesini sağladı. Eğitim sonunda, AFAD yetkilileri, Beykoz Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibini tebrik etti.

"DİNAMİK BİR YAPIYI OLUŞTURARAK BAŞARIYA ULAŞMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

BÜDAK Ekip Lideri M. Hayri Yorgancı, Hafif Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon Sınavı üzerine yaptığı açıklamada ekibin dinamizminin kendilerini öne çıkaran en büyük faktör olduğunu ifade etti. Yorgancı, "BÜDAK Ekibimiz AFAD Akreditasyon Sınavı'nı başarıyla tamamlayan 'İlk Vakıf Üniversitesi' oldu. Beykoz Üniversitesi olarak tüm paydaşlarımızı önemseyen, fikir, görüş ve projelerine saygı duyan bir yapımız mevcut. Bu nedenle sadece idari veya akademik kadromuzdan oluşan bir ekip kurmayı reddederek oluşumumuza katılmak isteyen öğrencilerimizi de dahil ettik. Ekibimizin yaş ortalaması 24. İdari ve akademik kadromuzdan 7 gönüllü, farklı bölümlerde eğitim gören 22 öğrencimiz ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Farklı pek çok bölümde eğitim gören gönüllü öğrencimiz var. Bu sebeple ekip üyelerimiz afet sonrası müdahale ve iyileştirme çalışmalarında farklı akademik alanlarda aldıkları eğitimleri sahaya yansıtma avantajına sahip. Multidisipliner ve dinamik bir yapıyı oluşturarak başarıya ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Ekibimizle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"AFETLERDE GÖREV YAPABİLMEK İÇİN HAZIRIZ"

Beykoz Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Direktörü Enes Özmen ise "2021 yılından bu yana aldığımız eğitimler ekibimize afetlere müdahale etme ve afet sonrası iyileştirme konularında çok önemli bilgi ve beceriler kazandırdı. Eğitimlerimizi veren, mentörlüğümüzü ve gözetmenlik sürecimizi yöneten AFAD yetkililerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonra, Beykoz başta olmak üzere ülke geneli ve uluslararası alanda meydana gelebilecek afetlerde görev yapabilmek için hazırız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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