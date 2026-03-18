Beykoz'da yaya geçidinde motosikletin çarptığı kişi yaralandı

BEYKOZ'da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan A.A. (74), motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 15 Mart Pazar günü saat 14.00 sıralarında Ortaçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. M.T.B. (17) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan A.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen A.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren A.A.'nın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Motosiklet sürücüsü M.T.B.'nin ehliyetinin yetersiz olduğu tespit edilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

