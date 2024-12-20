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Beykoz'da polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti

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Beykoz'da trafikte tartıştığı polis memurunun silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan ünlü mimar Turgut Toydemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan polis memurunun emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.

Beykoz'da dün akşam trafikten kaynaklanan tartışma yaşadığı polis memurunca silahla vurularak ağır yaralanan mimar Turgut Toydemir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınan polis memuru S.Ç'nin ise emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Dün, Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 34 TC 7374 plakalı aracıyla ilerleyen Turgut Toydemir ile kendi aracıyla seyreden polis memuru S.Ç. arasında trafikten kaynaklanan tartışma yaşanmış, Toydemir, S.Ç'nin araca doğru silahla ateş açması sonucu vurulurken, aracı ise bir süre ilerledikten sonra refüje çarparak durabilmişti. Ağır yaralanan Toydemir, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından önce özel bir hastaneye, sonra da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilip ameliyata alınmıştı.

Beykoz'da polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden silahla yaralama olayına ilişkin yapılan açıklamada, "Polis memuru S.Ç'nin aracı ile seyir halindeyken diğer araç sürücüsü Turgut Toydemir ile aralarında trafik nedeniyle tartışma çıktığı, S.Ç'nin aracı durdurmak istemesi ve Toydemir'in durmaması üzerine S.Ç'nin silahıyla araca doğru ateş etmesi sonucu Toydemir'in yaralandığı anlaşılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Beykoz'da polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti

Açıklamada, silahıyla birlikte yakalanan polis memuru S.Ç'nin açığa alınarak görevden uzaklaştırıldığı ve "kasten yaralama" suçundan hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin adli ve idari olarak devam ettiği bildirilmişti.

Beykoz'da polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti
Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıHalit:

polis değil eşkiya çok yazık işi dışında vatandaşı ezmek için kullanan görevden alınmalı ukala tipler var

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Haber Yorumlarıazad:

Yazık, gerçekten.. Her önünüze geleni polis yaparsanız olacağı buydu...

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Haber YorumlarıIsmail Karadoğan:

Olay çok vahim, emniyetin olay hakkında yapmış olduğu açıklama ise ondan da vahim... Yaralama kastı nedir ya adam ölmüş. Cinayet kastı olması için ne olması gerekiyordu.

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Haber YorumlarıDemir Acer:

polis hakli

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Haber YorumlarıA. Erol:

iti kopugu polis yapmamak gerek

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Geçenlerde polis mülakatlarını izledim, normal şartlarda ilkokul 5 öğrencisinin bilmesi gereken soruları 25 yaşında üniversite mezunu insanlar bilemiyor. Eğitim de büyük sıkıntı var, her önüne geleni polis yaparsanız bu kaçınılmaz. Gerçekten görevini yerine getiren polisler var onlar saygı duyarım ama bazıları sırf artistlik olsun diye bu görevi yapmak istiyor..

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Haber Yorumlarıhasan polat:

Polis yakalar mahkeme karar verir infaz kurumu cezayı uygular. Polisi hem hakim hem infazcı olması diye devlet vardır .

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Haber YorumlarıDoğuş:

Halkı koruması için eline silah verilmiş bu tiplerden bizi kim koruyacak.

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Haber YorumlarıŞEVKET DURAK:

her zaman heryerde sakin ve sabırlı olmak gerekiyor,

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Cezaevleri bir anlık öfkesine yenik düşenlerle dolu ama Polis memuru ne kadar kalır bilemem

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