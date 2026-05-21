Beykoz'da Trafikte Tartışan Şüpheliye 180 Bin Lira İdari Para Cezası

BEYKOZ'da trafikte tartıştığı sürücünün yolunu kesen şüpheliye 180 bin lira idari para cezası uygulandı. İki sürücü hakkında 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Olay, 19 Mayıs günü saat 23.20 sıralarında Çubuklu Mahallesi Aydemir Cenefe Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tartışan iki sürücüden biri aracından inerek tartıştığı kişinin aracına saldırdı. Görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri H.Ö. (36) ile araçta yolcu olarak bulunan T.D. (42)'yi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri tarafından T.D.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında, 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı