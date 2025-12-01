Beykoz'da Trafik Kazası Davasında Yeniden Duruşma

BEYKOZ'da motosiklet sürücüsü Batın Barlasçeki'nin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin Fatma Zehra Kınık, yargılandığı davada İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin (İstinaf) bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşma 18 Aralık'a ertelendi.

Kaza, 9 Temmuz 2024'te saat 13.30 sıralarında Beykoz Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. 34 FKJ 390 plakalı otomobil sürücüsü eski Kızılay Başkan Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak'tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıktığı sırada, kasksız halde arkasında yolcuyla ilerleyen Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı 34 HUT 980 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki sürücü ve arkasındaki yolcu Batın Barlasçeki ağır yaralandı. Barlasçeki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Fatma Zehra Kınık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davayı 26 Mayıs'ta karara bağlayan Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Demir'i 'Taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, olayda yaralanan Yavuz Selim Öztürk'ün dosya istinaf aşamasındayken şikayetinden vazgeçtiği gerekçesiyle Sanık Fatma Zehra Kınık'ın üzerine atılı suçun vasıf değiştirerek 'Taksirle bir insanın ölümüne neden olma' suçuna dönüştüğünden verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının bozulmasına karar verdi ve kararı yeniden incelenmesi için yerel mahkemeye gönderdi.

'SANIĞIN BİLİNÇLİ TAKSİRLE YARGILANMASINI TALEP EDİYORUM'

İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararının ardından duruşma Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Fatma Zehra Kınık Demir katıldı. Duruşmada, kazada hayatını kaybeden Batın Barlasçeki'nin ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu.İstinafın bozma kararına karşı beyanı sorulan maktulün annesi Hasret Doğan, "Sanığın bilinçli taksirle yargılanmasını talep ediyorum" dedi.

'ÜZERİME ATILI SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM'

Tutuksuz yargılanan sanık Fatma Zehra Kınık Demir ise, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Merhuma rahmet diliyorum. Ailesine ise sabır diliyorum, onların üzüntüsünü paylaşıyorum. Tüm kontrollerimi yaptıktan sonra minibüsün bana yol vermesiyle kontrollü şekilde yola çıktım. Yolun ortasında süratli şekilde motosikletin hızlı gelmesiyle çarptım. Kaza bu şekilde gerçekleşti" dedi.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, müştekilerden Muammer Kızıl'ın kovuşturma aşamasında, yaralanan müşteki sanık Öztürk'ün ise istinaf aşamasında şikayetinden vazgeçtiğini belirtti. Mütalaada sanığın, 'Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan cezalandırılması talep edildi. Sanık avukatları ise mütalaaya karşı beyanda bulunmak için mahkemeden süre talep etti.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 18 ARALIK'TA

Talebi kabul eden mahkeme heyeti duruşmayı 18 Aralık Perşembe gününe erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Demir'in olay tarihinde idaresinde bulunan aracıyla Öztürk'ün motosikletine çarpıp, taksirli eylemi sonucu Batın Barlasçeki'nin ölümüne, Muammer Kızıl ile Yavuz Selim Öztürk'ün de yaralanmasına sebebiyet verdiği belirtilerek, sanığın 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İddianamenin kabul edilmesinin ardından, savcılığın müştekilerden 18 yaşından küçük Öztürk hakkında, olayda sorumluluğu olduğu tespit edilerek düzenlediği ek iddianame de ana davayla birleştirilmişti.