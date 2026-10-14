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Beykoz'da sağanak yollarda su birikintisi oluşturdu, bazı araçlar yolda kaldı

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Beykoz'da sağanak yollarda su birikintisi oluşturdu, bazı araçlar yolda kaldı
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Beykoz'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Su biriken noktalarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçların yolda kaldığı görüldü.

Mert ORDU / İSTANBUL, – BEYKOZ'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Bazı noktalarda biriken yağmur suları nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren sağanak, Beykoz'da da hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte bazı yollarda su birikintileri oluştu. Su biriken yollarda ilerlemeye çalışan araçlar güçlük yaşarken, bazı araçların yolda kaldığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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