Beykoz'da sağanak sonrası toprak, park halindeki aracı yaklaşık 15 metre sürükledi

Beykoz'da sağanak sonrası toprak, park halindeki aracı yaklaşık 15 metre sürüklediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beykoz'da sağanak sonrası yumuşayan toprak, Ortaçeşme Mahallesi'nde park halindeki otomobilin üzerine doldu. Araçta hasar oluşurken ölen ya da yaralanan olmadı; araç sahibi, otomobilinin iş makinesiyle kurtarıldığını ve yaklaşık 15 metre sürüklendiğini söyledi.
BEYKOZ'da sağanak sonrası park halindeki otomobilin üzerine yağmur suyuyla yumuşayan toprak doldu. Olayda ölen yada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.
İstanbul'da sağanak nedeniyle Ortaçeşme Mahallesi Hoşgör sokakta park halinde bulunan otomobilin üzerine çamur ve toprak yağdı. Aracını akşam saatlerinde park eden Gencay Küçükşahin sabah işe gitmek için aracının yanına geldiğinde aracının üzerinin toprakla dolduğunu gördü. Yetkililere haber veren Küçükşahin'in aracı iş makinesi yardımıyla toprak ve çamur yığının içinden kurtarılıdı.Olayda ölen yada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.
'ARACI YAKLAŞIK 15 METRE SÜRÜKLEMİŞ'
Araç sahibi Gencay Küçükşahin, "Akşam mesai dönüşü işten geldim.Baktım toprak kaymış. Afet yapacak birşey yok. Yaklaşık 15 metre kadar sürüklemiş aracı.Baya güçlü demek ki. Akşamn buraya paerl etmiştim aracımı " dedi.