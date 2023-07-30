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Beykoz'da park halindeki 2 araca çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Soğuksu Mahallesi Cengiz Han Caddesi'nde Sıla A'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 2 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü Sıla A. ile yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Beykoz'da park halindeki 2 araca çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Soğuksu Mahallesi Cengiz Han Caddesi'nde Sıla A'nın kullandığı 34 JF3187 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 2 araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü Sıla A. ile yanındaki kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Metin Tokgöz - Güncel

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