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Beykoz'da motosikletlilerden trafikte tehlike saçan anlar

Beykoz'da motosikletlilerden trafikte tehlike saçan anlar
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Riva yolunda 2 motosikletli tehlikeli hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye soktu.

BEYKOZ- Riva yolunda 2 motosikletli tehlikeli hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye soktu. Motosikletlilerin ters şeritte uzun süre tek teker ilerlediği ve araçlar arasında slalom yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Beykoz-Riva yolunda Kavacık istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 motosikletli aracında 2 çocuğuyla birlikte ilerleyen sürücünün aracının önüne geçti. Motosikletliler trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerlemeye başladı.

UZUN SÜRE TEK TEKER İLERLEDİLER

Motosikletlilerin zaman zaman araçların önüne geçerek tehlikeli şekilde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletlilerden birinin uzun süre tek teker ilerlediği anlar görülüyor. Motosikletlilerin araçların arasında tehlikeli hareketler yaparak şerit değiştirdiği ve ters şeritte ilerlediği anlar da görüntülerde yer alıyor. Hem trafik güvenliğini hem de kendi hayatlarını tehlikeye atan motosikletliler bir süre sonra uzaklaşıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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