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Beykoz'da motosiklet sürücüsü direğe çarparak hayatını kaybetti, kaza anı kaydedildi

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Beykoz'da motosiklet sürücüsü direğe çarparak hayatını kaybetti, kaza anı kaydedildi
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Beykoz'da saat 23.30 sıralarında motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek direğe çarptı ve hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası görüntülerinde sürücünün direğe çarpıp savrulduğu, çöp kamyoneti sürücüsü ve otomobil sürücüsünün yardımına koştuğu anlar yer aldı.

BEYKOZ'da, yol kenarındaki direğe çarpan motosiklet sürücüsü Onur Çıtır (31), hayatını kaybetti. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Çıtır'ın kullandığı 34 NCM 191 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet, önce kaldırım taşına ardından yol kenarındaki direğe çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Onur Çıtır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Diğer yandan kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Onur Çıtır'ın direğe çarparak yola savrulduğu anlar yer alıyor. Kazanın hemen ardından yolda ilerleyen çöp kamyoneti sürücüsüyle, karşı yönden gelen otomobil sürücüsü araçlarından inerek Çıtır'in yardımına koşuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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