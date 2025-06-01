Beykoz'da Kayıp Hüseyin Karakuş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Beykoz'da 19 Mayıs'tan bu yana kayıp olan 38 yaşındaki Hüseyin Karakuş'un bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Ailesinin polise kayıp başvurusunun ardından AFAD ve çeşitli destek ekipleri bölgede yoğun arama faaliyeti yürütüyor.
Beykoz'da 13 gündür haber alınamayan 38 yaşındaki Hüseyin Karakuş'u arama çalışmaları sürüyor.
Fatih Mahallesi'ndeki evinden 19 Mayıs sabahı ayrılan Karakuş'un bulunması için Beykoz ormanında ve yakınındaki Elmalı Barajı'nda arama çalışması yürütülüyor.
Afad koordinasyonundaki arama çalışmalarına, UMKE, itfaiye, bazı STK ve ilçe belediyesi ekipleri destek veriyor.
Fatih Mahallesi'ndeki evinden 19 Mayıs sabahı ayrılan Hüseyin Karakuş'tan haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulunmuştu.
Bölgedeki kamera görüntüleri incelendiğinde, evinden çıkıp ormanlık alana yürüdüğü tespit edilen Karakuş'un, buradan sosyal medya paylaşımı yaptığı da belirlenmişti.