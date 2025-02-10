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İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırdı

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İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı yolları beyaza bürüdü. Tipi şeklinde yağan kar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Türkiye'nin genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı İstanbul'da etkisini yeniden gösterdi. Bir kaç günlüğüne kenti terk eden kar yağışı, akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırdı.

YOLLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle trafikte yoğunluklar yaşanırken; kentin yüksek yerleşimleri beyaza büründü.Yağış nedeniyle bazı yollar beyaza bürünürken, park halindeki araçlar ile yeşil alanların üzeri karla kaplandı. Tipi şeklinde yağan kar nedeniyle bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Öte yandan İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın yapılması planlanan uçuşların yüzde 5, Çarşamba günü yapılması planlanan uçuşların ise yüzde 10 oranında iptal edildiği duyuruldu.

AKOM UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, sabah saatlerinde İstanbul'da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışı beklendiğini, gece saatlerinden itibaren etkisini artıracak soğuk hava dalgası konusunda uyarıda bulundu.

İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırdı
Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
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