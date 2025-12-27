Haberler

Beykoz'da otobüsün arkasında tehlikeli yolculuk

Güncelleme:
Beykoz'da iki çocuğun seyir halindeki İETT otobüsünün arkasına asılarak yaptığı tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından kaydedildi. Çocukların can güvenliğini hiçe sayarak yaptığı bu eylem dikkat çekti.

BEYKOZ'da seyir halindeki İETT otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen iki çocuğun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler, dün Kavacık'ta kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, iki çocuk seyir halindeki İETT otobüsünün arka kısmına asılarak bir süre yolda ilerledi. Çocukların, trafikte can güvenliklerini hiçe sayarak ilerlediği anlar, başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Otobüsün durağa yanaşmasıyla çocuklar uzaklaştı.

Görüntülerde, çocukların trafikte İETT otobüsünün arkasına asılarak ilerlediği, herhangi bir güvenlik önlemi olmadan yolculuk yaptığı anlar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
