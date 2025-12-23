Haberler

Beykoz'da uyuşturucu yetiştirmek için sera kurdukları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul'un Beykoz ilçesinde düzenlenen operasyonda 70 kilogram uyuşturucu madde ile birlikte 2 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu satışı yaptığından şüphelenilen A.T. ve N.M.H'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı, 70 kilogram uyuşturucu madde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, motosikletle uyuşturucu satışı yaptığından şüphelenilen bir kişi takibe alındı.

Yapılan araştırmalar sonucunda zanlının Beykoz'daki bir adreste uyuşturucu yetiştirmek için sera kurduğu belirlendi.

Çengeldere Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda, aralarında 272 kök hint kenevirinin de bulunduğu toplam 70 kilogram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.T. ve N.M.H'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

