Beykoz'da Denize Girmek 5 Gün Süreyle Yasaklandı

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Beykoz Kaymakamlığı, dalga boyu yüksekliği nedeniyle Karadeniz'e kıyısı bulunan sahillerde 5 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını açıkladı.

Beykoz Kaymakamlığı, dalga boyu yüksekliği nedeniyle ilçede 5 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın dikkatine! İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği sebebiyle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 06.08.2025 (Çarşamba), 07.08.2025 (Perşembe), 08.08.2025 (Cuma), 09.08.2025 (Cumartesi) ve 10.08.2025 (Pazar) günlerinde denize girmek yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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