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Beykoz'da denetimden kaçan sürücü araçta sürücü değiştirip 81 bin 246 lira ceza aldı

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Beykoz'da denetimden kaçan sürücü araçta sürücü değiştirip 81 bin 246 lira ceza aldı
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Beykoz'da trafik denetiminde polisin 'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsünün, ilerlediği yolda araç içinde sürücü değişikliği yaptığı belirlendi. Sürücü belgesi bulunmayan ve sigortasız araçla trafiğe çıkan sürücüye toplam 81 bin 246 lira idari para cezası kesildi.

BEYKOZ'da trafik denetimi sırasında polisin 'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsünün, ilerlediği yolda araç içerisinde sürücü değişikliği yaptığı belirlendi. Sürücü belgesi bulunmadığı tespit edilen şüpheliye, zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçla trafiğe çıkması nedeniyle toplam 81 bin 246 lira idari para cezası kesildi.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, rutin trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayan bir araç, uygulama noktasından geçerek yola devam etti. Ekipler olay sonrası kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, aracın uygulama noktasının ilerisinde durduğu ve sürücü değişikliği yapıldığı belirlendi.

81 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, aracı kullanan kişinin sürücü belgesinin bulunmadığı, aracın ise zorunlu trafik sigortasının olmadığı tespit edildi. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun kapsamında 'Sürücü belgesiz araç kullanmak' ve 'Zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçla trafiğe çıkmak' suçlarından toplam 81 bin 246 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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