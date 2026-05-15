Beykoz'da bataklığa saplanan at arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı

Beykoz'da dere yatağında bataklığa saplanan at, arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Paşamandıra Mahallesi'nde çiftlikten kaçan at, Çayağız Deresi çevresindeki sazlık ve bataklık alana saplandı. Yaklaşık 20 saat boyunca bataklıkta mahsur kalan atı kendi imkanlarıyla kurtaramayan sahipleri, SAR-TİM Afetle Mücadele Arama Kurtarma Derneğinden yardım istedi.

İş makineleri ve büyük araçların giriş yapamadığı ağaçlık ve bahçe içindeki alana arama kurtarma ekipleri off-road araçlarıyla gelerek çalışma başlattı.

Önce küreklerle çevresindeki çamuru boşaltan ekipler, atın ayaklarına zarar vermemek için bazı bölümlerde elleriyle kazı yaptı. Ayrıca, off-road araca bağlı vinç sistemi kullanıldı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından bataklıktan çıkarılan ata veteriner ekibi ilk müdahaleyi yaptı. Serum takılan at tedavisinin ardından sahiplerine teslim edildi.

SAR-TİM Afetle Mücadele Arama Kurtarma Derneği Başkanı Yahya Kemal Çimen, AA muhabirine, sabah saatlerinde gelen ihbar üzerine bölgeye 4 kişilik ekiple geldiklerini söyledi.

Çimen, "Alan çok ağaçlık olduğu için itfaiye araçlarının girmesi mümkün değildi. Biz de tahta malzemelerle platform oluşturduk. Vinçli off-road araçlarımızla birkaç saatlik çalışma sonucunda atı bulunduğu yerden çıkardık." dedi.

Dernek üyesi Mesut Tezcan da çalışmayı hassas şekilde yürüttüklerini belirterek, "Kürek ya da kazma atın ayaklarına zarar verebilirdi. Bu yüzden yakın bölgeleri ellerimizle kazdık. Amacımız onu zarar vermeden kurtarmaktı." diye konuştu.