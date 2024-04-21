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Türkiye Anneleri, Gazze'deki Çocuklara Dikkat Çekmek İçin Protesto Düzenledi

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Beykoz'da bir araya gelen anneler, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybeden çocuklara dikkati çekmek amacıyla protesto düzenledi. Türkiye Anneleri adını veren grup, Gazze'de yaşamını yitirenleri temsilen çocuk kıyafetlerini serdi. Açıklamada, İsrail'in Gazze'de soykırıma imza attığı ve binlerce insanın hala enkaz altında olduğu belirtildi. Türkiyeli anneler, Filistin'de çocukların öldürülmesini izlemek istemediklerini vurguladı.

Beykoz'da bir araya gelen anneler, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybeden çocuklara dikkati çekmek amacıyla protesto düzenledi.

Kendilerine "Türkiye Anneleri" adını veren bir grup kadın, Gazze'de yaşamını yitirenleri temsilen çok sayıdaki çocuk kıyafetini Beykoz Gümüşsuyu Sahili'ne serdi.

Burada grup adına açıklama yapan Merve Safa, tarihin en acılı ve en kanlı günlerinden geçildiğini belirterek, emzikteki bebekleri bile katletmekten imtina etmeyen zalim bir düşmanla karşı karşıya olduklarını söyledi.

İsrail'in yaklaşık 200 gündür dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırıma imza attığını ifade eden Safa, "35 bine yakın insan şehit edilmiş. Bu sayının yüzde 75'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bu sayıya dahil olmayan binlerce kişi hala enkaz altında." dedi.

"Annelerinin bakmaya kıyamadığı yavrularını onlardan kopardılar"

Safa, henüz doğum belgesi verilmemiş yüzlerce bebeğin Gazze'deki "soykırım" nedeniyle hayata veda ettiğine dikkati çekerek, "Annelerinin bakmaya kıyamadığı yavrularını onlardan kopardılar. Şehit kardeşinin saçından bir tutam kesip saçına ekleyen ablalara ağlıyoruz. 'Ruhumun ruhu' diyerek sarıldığı torunu için kefen sırasına giren dedelere ağlıyoruz. O kadar çok çocuk öldürdüler ki yakınları onları tanısın diye kollarına, bacaklarına isimlerini yazdılar." diye konuştu.

Türkiyeli anneler olarak artık Filistin'de çocukların öldürülmesini izlemek istemediklerini vurgulayan Safa, şunları dile getirdi:

"Parçalanmış çocuk cesetlerinin duvarların üzerinden sallanan görüntülerine artık kalbimiz dayanmıyor. Beyaz kefeninden kanı akan çocuklarına sarılan anneler, bizim kız kardeşimizdir. Kardeşlerimizin artık bu acıları yaşamalarını istemiyoruz. Bugün burada Gazze'de katledilen her bir çocuğu temsilen bir kıyafet koysaydık bu sahil baştan sona kıyafetle dolmuş olacaktı. Ey değerli Gazzeli anneler, sizin çocuklarınızın, bizim çocuklarımızdan hiçbir farkı yok. Onurlu direnişinizi, acıyla uzaktan izliyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Türkiye İsrail Çocuk Gazze Politika Güncel Haberler

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