Beykoz'da 1,5 yılda 5 bin sokak hayvanı kısırlaştırıldı

İstanbul'un en büyük hayvan rehabilitasyon merkezlerinden olan 61 bin metrekarelik Beykoz Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, 7 gün 24 saat sokak hayvanlarının toplanması, kısırlaştırılması ve rehabilite edilmesine yönelik hizmet veriyor.

Beykoz Belediyesince kurulan ve donanımıyla Türkiye çapında örnek gösterilen Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, sokakları hem vatandaşlar hem de hayvanlar için daha güvenli hale getirmek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, tesise ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden sonra şehrin en büyük rehabilitasyon merkezine sahip olduklarını söyledi.

Sokakta yaşayan hayvanların kış şartlarında ve trafik tehlikesi altında ortalama 5-6 yıl ömrü olduğunu aktaran Gürzel, merkezin sunduğu güvenli ortam sayesinde bu sürenin uzadığını belirtti.

Gürzel, tesisin kapasitesini sürekli artırdıklarını ve peyzaj alanlarından da feragat ederek yeni padoklar oluşturduklarını kaydetti.

"Sıfır Atık" vizyonunu desteklemek amacıyla kurulan tesis kendi mamasını üretiyor

Tesiste 17 veteriner hekim ve saha ekipleriyle birlikte toplam 71 personelin çalıştığını aktaran Gürzel, şunları söyledi:

"Gece ihbarlarına da yanıt verebilen 7/24 aktif bir merkeziz. Şu an kedi ve köpek karışık yaklaşık 1500 hayvanımız var. Sokaktan aldığımız can dostlarımızı öncelikle detaylı sağlık taramasından geçiriyoruz. Eğer tedavi veya ameliyat gerektiren bir durum varsa yetenekli hekimlerimiz hemen müdahale ediyor. Sağlıklı olanların aşıları tamamlanıp padoklara alınıyor. Son 1,5 yılda 20 bine yakın can dostumuzun muayene ve rehabilitasyonunu yaparken, 5 bin hayvanımızı da kısırlaştırdık."

Gürzel, kendi mamasını üreten, israfı önlemek ve "Sıfır Atık" vizyonunu desteklemek amacıyla kurulan tesiste, günlük 180-200 kilogram arasında mama ürettiklerini belirterek, "Restoranlardan aldığımız kazan dibi yiyecekleri, ekmek, makarna ve pilav gibi ürünlerle karıştırarak oldukça lezzetli mamalar elde ediyoruz. Hayvanlarımız bu mamayı çok severek tüketiyor. Üretimimiz şu an ancak kendi merkezimize yetiyor fakat Valilik destekli entegre paketleme sistemine geçiş için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bugüne kadar yaklaşık 500 hayvan sahiplendirdik"

Belediye Başkan Vekili Gürzel, merkezdeki hayvanların sıcak bir yuvaya kavuşması için titiz bir sahiplendirme süreci yürütüldüğünü belirterek, yaklaşık 500 hayvanı sahiplendirdiklerini aktardı.

Vatandaşların sosyal medya veya belediyenin iletişim kanalları üzerinden kendilerine ulaştığını anlatarak, "Buraya gelip padokları gezerek, duygusal bağ kurdukları hayvanları seçebiliyorlar. Bugüne kadar yaklaşık 500 hayvan sahiplendirdik. Sahiplendirilen tüm hayvanlarımız çiplenerek kayıt altına alınıyor. Ancak kırmızı çizgimiz var. Buradan alınan bir hayvanın tekrar sokağa bırakılmasını kesinlikle istemiyoruz. Bunu tespit ettiğimiz kişilere bir daha asla hayvan sahiplendirmiyoruz." şeklinde konuştu.

Gürzel, tesisin aynı zamanda bir sosyal sorumluluk merkezi olarak çalıştığını kaydederek, "Okullarımızı, öğretmen ve velilerimizle birlikte buraya davet ediyoruz. Çocuklarımızın hayvan bakımevlerinin ne kadar güvenli olduğunu kendi gözleriyle görmelerini ve önyargılarını kırmalarını hedefliyoruz. Bu ziyaretler sonrası birçok çocuğumuzun ailesini ikna edip buradan can dostu sahiplendiğine şahit oluyoruz." diye konuştu.

"İstanbul'un bütün köpeklerine tek başımıza bakamayız"

Gürzel, Anadolu Yakası'nın en fazla hayvana bakan merkezlerinden biri olmalarına rağmen, kapasitelerinin diğer ilçelerden getirilen hayvanlar yüzünden ciddi şekilde zorlandığını söyledi.

En büyük problemlerinin geceleri Beykoz ormanlarına bırakılan hayvanlar olduğunu dile getiren Gürzel, şunları söyledi:

"'Beykoz'un alanı geniş, nasılsa bakılır.' düşüncesiyle diğer ilçelerden minibüslerle, kamyonetlerle gece yarısı hayvan getirip ormana bırakıyorlar. Mahallede alfa olan bir köpek kendi sürüsüyle buraya bırakıldığında, aç kalınca yerleşim yerlerine iniyor ve bu durum vatandaşlarımız açısından haklı şikayetlere sebep oluyor. Bu konuyu Sayın Valimizin katıldığı toplantıda da bizzat dile getirdim. İstanbul'un bütün köpeklerine tek başımıza bakamayız. Her ilçe, her belediye kendi sorumluluğunu alıp kendi hayvanına bakmak ve kendi bakım alanını oluşturmak zorunda."