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Beykoz Belediyesi davasında 5'i tutuklu 40 sanığın 8. duruşması başladı

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Beykoz Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan Başkan Alaattin Köseler'in de aralarında olduğu 5'i tutuklu 40 sanığın davasında 8. duruşma başladı. Anadolu Adliyesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar salonda hazır bulunuyor, savunmalar sürüyor.

Beykoz Belediye'sine yönelik 'İhaleye fesat karıştırma', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Üyelik' ve 'Yardım' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 40 sanığın yargılandığı davada 8'inci duruşma başladı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma', 'Zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık' ve 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlarından toplam 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenmişti. Köseler'in de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 40 sanığın yargılandığı davanın 8'inci duruşması, Anadolu Adliyesi 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin konferans salonunda saat 11.45'te başladı. Duruşmada, görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında olduğu 5 tutuklu sanık salonda hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları da duruşmaya katıldı. Duruşma, sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ek iddianamede 16 kişi 'sanık' olarak yer almıştı. İddianamede Alaattin Köseler hakkında, 'kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak', 'rüşvet almak', 'icbar suretiyle irtikap' ve 'malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçlarından 16 yıl 6 aydan 39 yıl 6 aya kadar cezalandırılması istendi. Ayrıca suçların zincirleme şekilde işlenmesi nedeniyle cezalardan arttırım yapılması talep edildi. Hazırlanan iddianamede diğer sanıklar hakkında ise farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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