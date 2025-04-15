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Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı

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Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla gözaltına alındı. Gül'ün evinde ve belediyedeki makam odasında arama yapılıyor.

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında ihaleye fesat karıştırma iddiası üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama ve gözaltı kararı verildi.

KARAR BAŞKAN KÖSELER'İN SORUŞTURMA DOSYASI KAPSAMINDA

Gül gözaltına alınırken, ilgili kararlar görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de tutuklu olarak bulunduğu soruşturma dosyası kapsamında verildi.

YARGILAMA DEVAM EDERKEN YARDIMCI OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı bünyesinde Ekrem İmamoğlu'nun Başkanlığı döneminde Kültür ve Spor Müdürlüğü görevlerinde bulunan Fidan Gül'ün; Beylikdüzü Belediyesi bünyesinde kreş müdürü iken, 2024 yılı haziran ayında Beykoz Belediye başkanlığında sosyal yardım işleri müdürü olarak göreve başladığı; hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan Büyükçekmece Adliyesinde yargılamasının devam ettiği ve buna rağmen, 2024 yılı Ekim ayından itibaren sosyal yardım işleri müdürlüğünden de sorumlu olacak şekilde, tutuklu belediye başkanı Alaattin Köseler tarafından Başkan yardımcısı olarak görevlendirildiği öğrenildi.

FİDAN GÜL KİMDİR?

1979'da Elazığ'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü kazandı, 2001 yılında bölümünden mezun oldu. 2001-2002 yıllarında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Eğitim Bilimleri (Pedagojik Formasyon) Tezsiz Yüksek Lisans yaptı, o dönemde aynı zamanda Küçükçekmece İsmet Aktar Anadolu Teknik Lisesi'nde Tarih Öğretmeni olarak çalıştı.

2012-2013 yılları arasında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında Tezsiz Yüksek Lisans yaptı. 2002-2014 yılları arasında Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Bakırköy'de çeşitli dershanelerde ve özel okullarda Eğitim Yöneticiliği yaptı. 2014 yılında Beylikdüzü Belediyesi'nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2017 yılında Spor İşleri Müdürlüğü'ne atandı. Fidan Gül, 2023 yılından itibaren Kreş Müdürü olarak görev yaptı. Gül, Mayıs 2024'te Köseler tarafından Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.

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Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (40)

Haber YorumlarıNecati Cevik:

Türkiye'nin iktidarının savcıları tamamı İstanbul'da her kanunsuz işler İstanbul'un belediyelerinde oluyor iktidar (akp)reyiz İstanbul'u kaybetmenin intikamını aldığı açık seçik beyan.

Yorum Beğen250
Yorum Beğenme235
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Haber YorumlarıAli :

Nedense bu savcılar sadece Chp Belediyelerine soruşturma açıyor. Ne kadar tesadüf değil mi? Sizin yatacak yeriniz yok, yatacak yeriniz!

Yorum Beğen264
Yorum Beğenme198
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Haber YorumlarıBen Kemal:

bu hareketlerin bedeli seçimde ağır ödenecek tayyip efendi.

Yorum Beğen209
Yorum Beğenme214
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Haber Yorumlarıabdi öztürk:

Hırsızlık var mı yok mu sorgulamadan yorumu yapıştırdığına göre sen de bunlardan nemalananlardansın anlaşılan necati cevik

Yorum Beğen143
Yorum Beğenme120
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Haber YorumlarıMGk:

Kırk haramiler Partisi....şu tipleri hangi liyakatları bu makamlara getirmiş

Yorum Beğen118
Yorum Beğenme95
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Haber YorumlarıKeskin:

Akp=pkk artık yavaş yavaş netleşiyor

Yorum Beğen102
Yorum Beğenme93
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Haber YorumlarıVeysel N:

firavunda ölüm olduğunu unutmuştu.

Yorum Beğen92
Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıYakup Başaran:

bakınız sırf benzin mazot ve doğrudan satın alım ibelgeleri incelense dışarıda adam kalmaz..Eğer bilerek milletin malının çalınmasına göz yuman varsa şerefiz evladıdır..o kadar diyeyim ben

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıEnver zincirkıran:

vercen ağzına dolmalık biberi

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme55
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Haber YorumlarıFLOZOF:

Yazık yazık

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme22
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