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Beykoz'da çelik yüklü gemi karaya oturdu! 13 personel varagele sistemiyle tahliye edildi

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Beykoz'da çelik yüklü gemi karaya oturdu! 13 personel varagele sistemiyle tahliye edildi Haber Videosunu İzle
Beykoz'da çelik yüklü gemi karaya oturdu! 13 personel varagele sistemiyle tahliye edildi
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İstanbul Beykoz'daki Anadolu Feneri açıklarında, Kocaeli'den Ukrayna'ya seyir halindeki 97 metre boyundaki çelik yüklü BYB OTHELLO gemisi makine arızası nedeniyle karaya oturdu. Ağır hava ve deniz şartları nedeniyle denizden müdahale mümkün olmayınca, gemideki 13 personel kara tahlisiye ekibince geleneksel varagele sistemiyle karadan tahliye edildi.

İstanbul Beykoz'da Anadolu Feneri açıklarında 'BYB OTHELLO' isimli çelik yüklü gemi, makine arızası nedeniyle karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'den Ukrayna'ya seyir halindeyken makine arızası yaşayan 97 metre boyundaki kuru yük gemisi karaya oturdu. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi; gemiyi kurtarmak için Bayrak-1 botu ve Kurtarma-11 römorkörü olay yerine yönlendirildi.

DENİZDEN MÜDAHALE MÜMKÜN OLMADI

Ağır hava ve deniz şartlarından dolayı yardım ve tahliye talebinde bulunan gemiye, denizden müdahalenin uygun olmaması nedeniyle karadan tahliye işlemi yapıldı.

13 PERSONEL VARAGELE İLE KURTARILDI

Kara tahlisiye (can kurtarma) ekibince geleneksel varagele sistemiyle gemideki 13 personelin tamamı emniyetle tahliye edildi. Karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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