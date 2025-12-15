Organlarıyla 3 hastaya umut oldu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 15 gün önce beyin kanaması rahatsızlığıyla devlet hastanesine getirilen 67 yaşında hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesi tarafından organları bağışlandı. Yapılan operasyonla alınan karaciğer ve böbrekler 3 hastaya umut olmak üzere Antalya ve Konya'ya götürüldü.

Manavgat'ta 67 yaşında erkek hasta beyin kanamasıyla şüphesiyle 15 gün önce Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörlüğü yakınlarıyla temasa geçti. Yakınlarının bağış kararı üzerine dün saat 20.00 sıralarında karaciğer ve 2 böbrek Antalya'dan gelen uzman ekip tarafından alındı. Karaciğer ve böbrek Antalya'ya, diğer böbrek ise Konya'ya gönderildi.

Manavgat Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servis Şefi ve anestezi uzmanı doktor Mehmet Ercan Sönmez, ailenin onay vermesinin ardından hızlı bir şekilde çalışmaların yapıldığını ve Sağlık Bakanlığı veri tabanına kayıtlı uygun hastaların bulunduğunu söyledi. Organ naklinin bir kişinin hayata tutunması için önemli olduğunu belirten Sönmez, "Bu operasyonun gerçekleşmesi için olağanüstü bir çaba sarf eden organ nakli koordinatörlüğümüze ve yoğun bakım personelimize teşekkür ederim. Vefat eden hastamızın organlarını bağışlayarak, 3 canın kurtulmasına vesile olan ailesine de şükranlarımı sunarım" dedi.

Haber- kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,