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Beydağ Halk Eğitim Merkezi'nden yıl sonu sergisi

Beydağ Halk Eğitim Merkezi'nden yıl sonu sergisi
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İzmir'in Beydağ ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisinde kursiyerlerin el sanatları çalışmaları sergilendi. Sergi 12 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

İzmir'in Beydağ ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Beydağ Halk Eğitim Merkezi binasında düzenlenen sergide, kursiyerlerin dönem boyunca hazırladığı el sanatları çalışmaları beğeniye sunuldu.

Serginin açılışı, protokol üyeleri tarafından kurdelenin kesilmesiyle gerçekleştirildi.

Açılışın ardından stantları gezen davetliler, kursiyerlerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Programın açılışına Kaymakam Ramazan Aykut Saka, İlçe Emniyet Müdürü Ethem Kocatepe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü, Beydağ Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yılmaz Pulcu ilçe protokolü, okul idarecileri ve kursiyerler katıldı.

Sergi, 12 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
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