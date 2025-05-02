Beydağ'da Ev Açılan Ateşte 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Şüpheli Tutuklandı

Beydağ'da Ev Açılan Ateşte 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Şüpheli Tutuklandı
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İzmir'in Beydağ ilçesinde bir eve açılan ateş sonucu 19 yaşındaki Aysun Candan hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İzmir'in Beydağ ilçesinde eve ateş açılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Eğridere Mahallesi'nde dışarıdan açılan ateş sonucu pencere kenarında telefonla konuşan Aysun Candan'ın (19) hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan Ş.A.A. (25) ve H.A'nın (35) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Ş.A.A, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen H.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Eğridere Mahallesi'nde İbrahim Candan'a ait eve 30 Nisan'da dışarıdan ateş açılması sonucu, pencere kenarında telefonla konuşan kızı Aysun Candan (19) hayatını kaybetmişti.

Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından otomobille uzaklaşan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmış ve H.A. (35) ile Ş.A.A'yı (25) Kiraz ilçesine bağlı Mavidere Mahallesi'nde gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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