Beyaza bürünen Bingöl Karlıova'da karın etkisi sürüyor - Haberler

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Beyaza bürünen Bingöl Karlıova'da karın etkisi sürüyor

AA - Bülent Temiz - Güncel
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Beyaza bürünen Bingöl Karlıova'da karın etkisi sürüyor

Yoğun kar yağışının yaşandığı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ekiplerin yol temizlik çalışmaları sürüyor.

KARLIOVA, BİNGÖL (AA) - Yoğun kar yağışının yaşandığı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ekiplerin yol temizlik çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Veysi Bingöl, ülkenin birçok yerinde ilkbaharın etkisinin yaşandığını, ilçede ise halen karın etkisinin görüldüğü söyledi.

İlçede halen karla mücadele edildiğini kaydeden Bingöl, "Ekiplerimizin çalışması sürüyor. Yolları kardan temizliyoruz." dedi.

Bu arada, yılın yaklaşık 5 ayını kar altında geçiren 1940 rakımlı ilçede, kar yağışının durmasının ardından güneşli havada beyaz örtüyle kaplı dağlar ve alanlar güzel görüntü oluşturdu.

AA / Bülent Temiz - Güncel

Veysi Bingöl, Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Haberler

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