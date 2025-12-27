Haberler

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, ikinci bebeğini bekliyor

Güncelleme:
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in ikinci bebeğine hamile olduğu ve Mayıs 2026'da doğum yapacağı bildirildi. Leavitt, annelik heyecanını dile getirerek, ailelerini büyütmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in hamile olduğu ve Mayıs 2026'da doğumun gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi.

Fox News Digital, Leavitt'in ikinci bebeğine hamile olduğu ve Mayıs 2026'da bir kız çocuğu dünyaya getireceği bilgilerini paylaştı.

Yeni yıla günler kala hamile olduğu bilgisini paylaşan Leavitt'in annelik duygusunu, "Eşim ve ben ailemizi büyütmekten çok heyecanlıyız ve oğlumuzun ağabey olmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Kalbim, annelik nimetini bana bahşettiği için Tanrı'ya şükranla dolu. Bunun yeryüzündeki cennete en yakın şey olduğuna gerçekten inanıyorum." sözleriyle ifade ettiği aktarıldı.

Ayrıca, üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinin haber kanalına verdiği demeçte, Leavitt'in hamilelik döneminde Beyaz Saray'daki görevine devam edeceğini söylediği kaydedildi.

28 yaşındaki Karoline Leavitt ve 60 yaşındaki eşi Nicholas Riccio'nun Temmuz 2024 doğumlu Niko isminde bir oğulları bulunuyor.

???????Leavitt, ABD tarihinde hamile olan ilk basın sözcüsü olacak.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
