Beyaz Saray önünde güvenlik önlemleri artırıldı
AA - Yasin Öztürk - Güncel
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Beyaz Saray önündeki güvenlik önlemlerinden detaylar NEW YORK - ABD'nin New York-Brooklyn bölgesinde metro istasyonunda yaşanan silahlı saldırı sonrası Beyaz Saray önünde güvenlik önlemleri artırıldı.
Beyaz Saray önündeki güvenlik önlemlerinden detaylar NEW YORK - ABD'nin New York- Brooklyn bölgesinde metro istasyonunda yaşanan silahlı saldırı sonrası Beyaz Saray önünde güvenlik önlemleri artırıldı.