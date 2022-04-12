Beyaz Saray önünde güvenlik önlemleri artırıldı - Haberler

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Beyaz Saray önünde güvenlik önlemleri artırıldı

AA - Yasin Öztürk - Güncel
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Beyaz Saray önündeki güvenlik önlemlerinden detaylar NEW YORK - ABD'nin New York-Brooklyn bölgesinde metro istasyonunda yaşanan silahlı saldırı sonrası Beyaz Saray önünde güvenlik önlemleri artırıldı.

Beyaz Saray önündeki güvenlik önlemlerinden detaylar NEW YORK - ABD'nin New York- Brooklyn bölgesinde metro istasyonunda yaşanan silahlı saldırı sonrası Beyaz Saray önünde güvenlik önlemleri artırıldı.

Beyaz Saray önünde güvenlik önlemleri artırıldı

Beyaz Saray önünde güvenlik önlemleri artırıldı

Beyaz Saray önünde güvenlik önlemleri artırıldı

AA / Yasin Öztürk - Güncel

Güvenlik Önlemleri, Beyaz Saray, New York, Brooklyn, Güncel, Haberler

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