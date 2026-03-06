Haberler

Beyaz Saray'dan ABD'nin İran saldırılarına "GTA" montajlı video paylaşımı

Güncelleme:
Beyaz Saray, İran'a yönelik hava saldırılarını GTA oyunundan montajlanmış bir video ile paylaşarak sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Beyaz Saray'ın, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarını Grand Theft Auto (GTA) oyunundan montajlanmış bir video ile paylaşması sosyal medyada tartışma yarattı.

ABD'DEN "BEYAZ SARAY" MONTAJLI" PAYLAŞIM

Beyaz Saray, resmi X hesabından, İran'a yönelik saldırıların GTA oyunundan bir bölümle harmanlanmış bir videosunu paylaştı.

"Destansı Öfke Operasyonu" başlığıyla yapılan paylaşımda, "İran'ın füze depolarını yok et. Donanmalarını yok et. Asla nükleer silaha sahip olmayacaklarından emin ol. Hedefe kitlendik." ifadeleri kullanıldı."

"İŞTE YENİDEN BAŞLIYORUZ"

43 saniyelik videoda, GTA oyunundan bir karakterin, "Lanet olsun, işte yeniden başlıyoruz." cümlesinin ardından ABD'nin İran'da vurduğu hedeflerin görüntüleri yer aldı.

X'te paylaşıldıktan kısa süre sonra ciddi etkileşim alan paylaşıma yorum yazan birçok kullanıcı, "İran'la savaş gibi ciddi bir süreçte bu tür alaycı bir paylaşımın profesyonel bir iletişim yöntemi olmadığı" yönünde görüşler ortaya koydu.

Bazı kullanıcılar, İran'la savaşı Jeffrey Esptein dosyalarını örtmek için kullanıldığını savunurken, bazıları ise ABD'nin savaşa aslında İsrail için girdiği görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
