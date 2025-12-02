Haberler

Beyaz Saray'dan Afgan Göçmenlere Yönelik Yeni Tedbirler

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Afgan göçmenlerin yasal durumlarının yeniden incelendiğini ve ulusal güvenliği tehdit eden kişilerin sınır dışı edileceğini açıkladı. Washington'daki saldırının ardından, Biden döneminde gelen Afganların durumu aktif olarak gözden geçiriliyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, eski Başkan Joe Biden döneminde ABD'ye giriş yapan tüm Afgan göçmenlerin yasal durumlarını "aktif olarak yeniden incelediklerini" ve "tehlike teşkil ettiği belirlenen" kişilerin sınır dışı edileceğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Washington'da gerçekleşen ve iki ulusal muhafızın vurulduğu saldırının ardından ülkedeki Afgan göçmenlere yönelik atılan adımları değerlendirdi.

Leavitt, saldırıyı düzenleyen zanlının bir Afgan göçmen olduğunun ortaya çıkmasından sonra Başkan Donald Trump'ın talimatıyla bu konuda "sıkı tedbirler" almaya başladıklarını belirtti.

Leavitt, bu kapsamda yaptıkları son düzenlemeye ilişkin, "Sonuç olarak Trump yönetimi, Joe Biden döneminde ülkeye getirilen tüm Afganların (yasal) durumunu aktif olarak yeniden inceliyor ve ulusal güvenliğimizi veya vatandaşlarımızı tehdit eden her birey sınır dışı edilecek." şeklinde konuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü, Afganlara yönelik "özel statü" sağlayan ilgili vize başvurularını Washington'daki saldırının ardından hemen durdurduklarını ifade etti.

Leavitt, ayrıca bazı "riskli ülkelerden" gelen tüm yabancı uyruklu kişilerin göçmenlik işlemlerini de durdurduklarını belirtti.

Başkent Washington'daki saldırı

Washington Polis Departmanı, 26 Kasım'da yerel saatle 14.15 sularında Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan iki ulusal muhafızın vurulduğunu ve şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, olaya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, iki askerin durumunun kritik olduğunu açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Dominik Cumhuriyeti gezisinde yaptığı basın açıklamasında, iki ulusal muhafız askerinin hedef alındığı silahlı saldırının ardından başkentteki Ulusal Muhafızların sayısını artıracağını ve Başkan Trump'ın talimatıyla 500 yeni askerin Washington'a sevk edileceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıya uğrayan Ulusal Muhafız askerlerinden Sarah Beckstrom'un yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Trump daha sonra ABD merkezli sosyal medya platformu Social Truth hesabında, "ABD sisteminin tamamen iyileşmesi için tüm Üçüncü Dünya ülkelerinden göçü kalıcı olarak durduracağım. Biden döneminde yapılan milyonlarca yasa dışı kabulü sonlandıracak Joe Biden'ın otomatik imzasıyla onaylananlar dahil hepsini iptal edeceğim ve ABD için net bir değer taşımayan herkesi sınır dışı edeceğim." ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
