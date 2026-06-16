Haberler

Beyaz Saray'daki UFC etkinliğine saldırı planlayan 20'den fazla şüpheli tespit edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de FBI, Beyaz Saray'da düzenlenen UFC etkinliğine İHA ve keskin nişancılarla saldırı planlayan 20'den fazla şüpheliyi tespit edip engelledi. Şüphelilerin kapitalist elitleri ve bazı politikacıları hedef aldığı iddia ediliyor.

Beyaz Saray'da 14 Haziran'da ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı "Ultimate Fighting Championship" (UFC) etkinliğine yönelik saldırı planladıkları iddia edilen 20'den fazla şüpheli tespit edildi.

ABD'li yetkililerin açıklamalarına ve ABD medyasında yer alan bilgilere göre, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), UFC etkinliğini hedef alan insansız hava araçları (İHA) ve keskin nişancı unsurlarıyla saldırı düzenlenmesini içeren bir terör planını engelledi.

Mahkemeye sunulan iddianame dosyasına göre, "ülkenin gidişatından memnun olmayan" bir grubun, 4 binden fazla kişinin bulunduğu etkinlik alanı üzerinde patlayıcı yüklü İHA'ları uçurmayı ve kalabalığa ateş açmayı planladığı bilgisine yer verildi.

İddianame belgelerine göre, FBI, Beyaz Saray'ın güneyine bakan bahçede yapılan etkinlik alanına ilişkin ayrıntılı haritalar paylaşan ve saldırı sonrası kaçış planlarını tartışan yaklaşık 20 kişinin Signal uygulaması üzerinden yaptığı yazışmaları ele geçirdi.

Belgelerde, şüphelilerden bazılarının sorgulamalarında, "reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein??????? ile bağlantılı kişilerin ülkenin yönetiminde yer almaması gerektiğini" söylediği belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan bazı belgelerin görsellerinde yer alan ifadelerde, California, Cincinnati, Missouri, Nebraska ve Ohio eyaletlerinde toplam 5 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan üçünün Tycen Proper, Bryan Omar Roa ve Michael Alan Thomas olduğu bilgisine yer verildi.

ABD medyasındaki iddiaya göre şüphelilerden biri, soruşturmacılara amacın "kapitalist elitleri, milyarderleri veya Amerikan İsrail Kamu İlişkileri Komitesi'nden (AIPAC) bağış alan politikacıları hedef almak" olduğunu söyledi.

FBI Direktörü Kash Patel daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu saldırı planından haberdar olduklarını ve "çok sayıda kişinin gözaltına alındığını" duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak

İtalya, bir şehrimize hava savunma sistemi konuşlandırıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı

TRT faturayı kesti! Bir anlık dalgınlığı çok pahalıya patladı
İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı

Unutulan binlerce eşya satışa çıktı! Bir tanesi ağızları açık bıraktı
Hakan Çalhanoğlu'nun yenilginin ardından soyunma odasında söyledikleri ortaya çıktı

Soyunma odasında o fotoğrafı gösterip takım arkadaşlarına çıkıştı!
Tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevinden uzaklaştırıldı

CHP'li Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırıldı
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi

Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki...

Daha 21 yaşında! Erbil'in yaptığı ahlaksız teklifi ifşa etti

Festivalde cep yakan kiraz pazarda 70 liraya düştü! Vatandaş tezgahlara akın etti

Pazarda fiyatı görenler gözlerine inanamadı