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Kütahya'da beton mikseri motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da beton mikseri motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kütahya'nın Emet ilçesinde beton mikserinin çarptığı motosikletin sürücüsü Yusuf Macır hayatını kaybetti, arkasındaki kızı Havva Nur Macır ağır yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Emet kara yolu Bahatlar Köyü yol ayrımında meydana geldi. Beton mikseri şoförü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde beton mikserinin çarptığı motosikletin sürücüsü Yusuf Macır (53) hayatını kaybetti, arkasındaki kızı Havva Nur Macır (13) ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Tavşanlı-Emet kara yolu Bahatlar Köyü yol ayrımında meydana geldi. Emet'ten Tavşanlı yönüne ilerleyen Ahmet A. (60) yönetimindeki 43 AFP 883 plakalı beton mikseri, aynı yönde ilerleyen Yusuf Macır'ın kullandığı 43 AEK 563 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki kızı Havva Nur Macır, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Emet Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 2 çocuk babası Yusuf Macır, kurtarılamadı. Macır'ın kızının durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Beton mikseri şoförü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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