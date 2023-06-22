Beton mikseri evin önünde durduruldu
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Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde bir beton mikseri, freninin tutmaması sonucu yokuş aşağı hızla ilerlerken bir eve çarpmak üzereyken sürücüsü tarafından durduruldu. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, beton mikserinde hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde bir eve çarpmak üzereyken sürücüsünün durdurmayı başardığı beton mikserinin kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kemal Y. idaresindeki 37 ABV 548 plakalı beton mikserinin freni, 19 Haziran'da ilçe merkezinde yokuştan indiği sırada tutmamaya başladı.
Bu sırada yolda seyreden bir hafif ticari araç sürücüsü, manevra yaparak yokuş aşağı hızla giden beton mikseriyle çarpışmaktan son anda kurtuldu.
Yol kenarındaki tabelalara ve çöp konteynerine çarptıktan sonra bir eve çarpmak üzereyken manevra yapan Kemal Y., aracı beton bloklara çarptırarak durdurmayı başardı.
Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada beton mikserinde hasar oluştu.
Öte yandan beton mikserinin yolda seyreden hafif ticari araçla çarpışmaktan son anda kurtulması ve tabelalarla çöp konteynerine çarpması, güvenlik kamarasıyla görüntülendi.