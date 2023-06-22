Beton mikseri evin önünde durduruldu

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde bir beton mikseri, freninin tutmaması sonucu yokuş aşağı hızla ilerlerken bir eve çarpmak üzereyken sürücüsü tarafından durduruldu. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, beton mikserinde hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.